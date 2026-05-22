К ПМЭФ в Пулкове начнут пускать в самолет по лицу

Регистрацию и посадку в самолет по биометрии запустят в аэропорту к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Об этом Собака.ru сообщает пресс-служба ВТБ, который выступает партнером проекта.
Воспользоваться сервисом «Мигом» от Центра биометрических технологий для регистрации, прохода в зону ожидания внутренних вылетов и посадки на рейс по биометрии смогут пассажиры Аэрофлота. Система будет работать на рейсах программы авиалинии «Шаттл» между Петербургом и Москвой.
Сотрудники ВТБ помогут быстро сдать биометрию прямо в залах регистрации. Услуга уже работает в тестовом режиме и полноценно запустится с 1 июня. Пассажиры «Аэрофлота» также могут сдать подтвержденную биометрию заранее в отделениях ВТБ. Затем, чтобы воспользоваться новой функцией, клиенту нужно разрешить использование биометрии в личном кабинете на сайте «Аэрофлота» и привязать ее к билету.
Подтвержденная биометрия — это способ подтверждения личности, который приравнивается к паспорту. Она позволяет удаленно открывать счета и вклады, получать кредиты, услуги нотариуса, проходить в офисы, в бизнес-залы ряда аэропортов и многое другое. Подтвержденная биометрия сдается лично через банк или МФЦ и действует 5 лет.
В 2025 году петербургский аэропорт за дни форума обслужил около 300 тысяч пассажиров, что на 19% больше, чем годом ранее. В этом году Пулково ожидает примерно 500 тыс. пассажиров в дни ПМЭФ. По прогнозам Пулково, к 2028 году использовать биометрические сервисы в авиагавани будет около 4 млн человек.
