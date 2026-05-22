К ПМЭФ в Пулкове начнут пускать в самолет по лицу

Воспользоваться сервисом «Мигом» от Центра биометрических технологий для регистрации, прохода в зону ожидания внутренних вылетов и посадки на рейс по биометрии смогут пассажиры Аэрофлота. Система будет работать на рейсах программы авиалинии «Шаттл» между Петербургом и Москвой.

Сотрудники ВТБ помогут быстро сдать биометрию прямо в залах регистрации. Услуга уже работает в тестовом режиме и полноценно запустится с 1 июня. Пассажиры «Аэрофлота» также могут сдать подтвержденную биометрию заранее в отделениях ВТБ. Затем, чтобы воспользоваться новой функцией, клиенту нужно разрешить использование биометрии в личном кабинете на сайте «Аэрофлота» и привязать ее к билету.