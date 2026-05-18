В Петербурге больше нельзя смотреть развод мостов с катеров. Будет ли запрет соблюдаться? Что теперь делать?

Что случилось?

Одна из главных новостей этого туристического сезона в Петербурге — полный запрет на выход маломерных судов (длиной до 20 метров и вместимостью до 12 человек) ночью в центральную акваторию города. Проще говоря, арендовать катер для того, чтобы посмотреть развод мостов, больше не получится.

Как пояснила Валентина Михайлова, зампредседателя комитета по транспорту, сейчас в городе «порядка 4000 зарегистрированных маломерных судов». Большая часть из них и так не могла выходить в Неву ночью. Однако несколько сотен «маломерок», официально зарегистрированных для коммерческого использования это право все же имели.

«На прошлый год Ространснадзор давал цифру более чем в 500 имеющих лицензию [на коммерческое использование маломерных судов в Петербурге], — рассказал журналистам Максим Капитонов, глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга. — Однако в прошлом году мы работали на акватории, смотрели что происходит и видели: очень много маломерных судов из других регионов [приходят в сезон в Петербург]. Они могут там, [у себя дома], получить лицензию, прийти и здесь работать».