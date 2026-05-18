В Петербурге больше нельзя смотреть развод мостов с катеров. Будет ли запрет соблюдаться? Что теперь делать?

С этого года в Петербурге нельзя арендовать катер для посмотреть развод мостов: маломерным судам вместимостью до 12 человек запретили выходить в Неву по ночам. В преддверии туристического сезона власти и участники отрасли решили обсудить, как это скажется на желающих посмотреть главную достопримечательность города. Брифинг состоялся прямо на борту одного из прогулочных судов. Собака.ru приводит главные аргументы сторон.

Что случилось? 

Одна из главных новостей этого туристического сезона в Петербурге — полный запрет на выход маломерных судов (длиной до 20 метров и вместимостью до 12 человек) ночью в центральную акваторию города. Проще говоря, арендовать катер для того, чтобы посмотреть развод мостов, больше не получится. 

Как пояснила Валентина Михайлова, зампредседателя комитета по транспорту, сейчас в городе «порядка 4000 зарегистрированных маломерных судов». Большая часть из них и так не могла выходить в Неву ночью. Однако несколько сотен «маломерок», официально зарегистрированных для коммерческого использования это право все же имели.  

«На прошлый год Ространснадзор давал цифру более чем в 500 имеющих лицензию [на коммерческое использование маломерных судов в Петербурге], — рассказал журналистам Максим Капитонов, глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга. — Однако в прошлом году мы работали на акватории, смотрели что происходит и видели: очень много маломерных судов из других регионов [приходят в сезон в Петербург]. Они могут там, [у себя дома], получить лицензию, прийти и здесь работать».

Что говорят власти? 

Алексей Цивилев, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры петербургского Заксобрания: Количество маломерных судов [в Петербурге в последние годы] увеличивалось. Москва свой флот обновляла, а все старое, еле двигающееся, гадящее в Неву, сплавлялось к нам. 

Когда в нашу комиссию [Заксобрания] по транспорту пришли представители Волго-Балта (т.е. Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей, — прим. Собака.ru) — то есть те, для кого мы и разводим мосты для обеспечения судоходства — они сказали нам: «ребята, так дольше продолжаться не может, будут инциденты [из-за обилия катеров во время разводки мостов]». 

Забейте в интернете: «аренда катера без капитана». Думаете кто-то проверяет тех, кто, [позвонив по этому объявлению], на воду выходит? Да никто не проверяет! Арендуете катер — вам нужен [только] паспорт. Четыре человека [можете взять на борт], можете взять детей возрастом 3+ лет. И должно быть, [как это написано в объявлении], хорошее настроение. Чем оно обеспечивается — тоже вопрос. 

Мы вообще считаем, что на Неве людей, которые не умеют [водить катер, быть не должно]. Знаете, это как выпустить на машине человека, который не имеет прав. 

Евгений Панкевич, председатель комитета по развития туризма: Безопасность водных прогулок, водных экскурсий — это сегодня один из важных критериев, [которыми мы должны руководствоваться].

На сколько уменьшится количество судов в Неве во время разводки мостов?

Максим Капитонов, глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга: [Точное число маломерных судов, которые выходили в Неву до запрета], очень сложно поддается подсчету. Больше 600 [за раз] точно. Это когда хорошая ночь. 

[Если брать всех пассажиров — и на больших теплоходах, и на маломерных судах], до 15 тысяч человек могло одновременно находиться ночью на воде. Сколько могут везти одновременно [только прогулочные теплоходы, которые до сих пор могут выходить ночью в Неву]? Ну, тысяч десять точно. Но маломерная услуга, маломерный рынок — это другое. Люди хотят чтобы у них был свой катер, это просто другой класс услуги. 

Алексей Цивилев, Председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры петербургского Заксобрания: 100% на всех пассажиров хватит места, абсолютно на всех. Наши компании предлагают все новые и новые [услуги]. Кто-то [предлагает] подешевле, кто-то — получше. Разнообразие услуг, нашему пассажиру остается только выбрать!

Запрет точно будет работать?

Максим Капитонов, глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга: Мы боимся, что серый рынок может совершить провокации и все равно пойти [в Неву ночью], а белый рынок встанет. Судовладельцы наши ассоциации, которые эксплуатируют маломерные суда, они не пойдут [на нарушение правил]. 

Максим Капитонов

Глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга:

«Мы ждем от надзорных властей, что они действительно этот запрет выполнят. [Однако] возможности надзорных органов ограничены. Я вот вижу 6 катеров, может быть 10 [правоохранителей], а всего катеров тысячи».

Что предлагают владельцы судов?

Максим Капитонов, глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга: Из правил [судоходства, запрещающих выход маломерных судов ночью в Неву], есть исключения. Они говорят, что при проведении официальных мероприятий правила к участникам определяются организатором этого мероприятия…

Мы предлагаем концепцию, чтобы город взял на себя функцию организатора [такого рода мероприятий], выставил требования и мы их выполним. Это решит вопрос и маломерные тоже смогут находиться на Неве во время разводки. 

Мы предлагаем такие вещи делать во время салютов, 9 мая и так далее. Очень важно при этом, чтобы разные суда, разные классы, находились бы в разных местах акватории. Чтобы между двух больших железных не находился маленький пластиковый. Железные должны стоять рядом с железными, трамвайчики поменьше с другими трамвайчиками поменьше, а маленькие лодки с маленькими. 

