Такси, самокаты и бесплатные автобусы. Как вернуться домой после «Ночи музеев»?

В «Ночь музеев», которая пройдет с шести вечера 16 мая до шести утра 17-го, по Петербургу запустят пять бесплатных маршрутов. Автобусы будут перевозить пассажиров между музеями и свяжут центр города с Петроградской стороной и Васильевским островом. Они начнут ходить от Исаакиевской площади во время разводов мостов. Центральные рейсы при этом сохранят свои стандартные маршруты.

Еще один вариант — электросамокаты. По данным «Яндекс Go», каждый седьмой самокатчик арендует транспорт ночью, обычно такая поездка длится на 15–20% дольше дневных. В компании отметили, что во время прошлогодней «Ночи музеев» спрос на аренду самокатов в Петербурге вырос более чем в два раза по сравнению с обычными выходными.

Такси тоже останется одним из главных способов передвижения ночью. В «Яндекс Go» ожидают два пика спроса: с 23:00 до 01:30, когда гости будут уезжать после основной программы, и с 01:30 до 03:00 — после закрытия остальных площадок и заведений. Чтобы цена на поездку была не такой высокой, в компании советует пассажирам пройти несколько минут от площадки мероприятия до менее загруженной точки или немного подождать снижения спроса.

В этом году участники «Ночи музеев» в Петербурге смогут заняться греблей на Крестовском острове, послушать барочную музыку в подцерковье Смольного и пройти по потайному ходу Петропавловской крепости. Подробнее о программе — в нашем кратком гиде.