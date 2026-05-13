Рободоставка появилась еще в двух районах Петербурга

Роботы-курьеры «Яндекса» начали привозить заказы жителям Калининского и Красногвардейского районов, сообщили Собака.ru в пресс-службе компании. Сейчас роботы уже доставляют продукты, готовую еду и повседневные товары из дарксторов «Яндекс Лавки» в Приморском районе Петербурга и в Мурине Ленинградской области.

В Калининском районе рободоставка стала доступна при заказах из четырех дарксторов «Лавки» — в окрестностях проспекта Просвещения, улицы Вавиловых, Тихорецкого проспекта, а также проспекта Маршала Блюхера. В Красногвардейском районе к доставке роверами подключены три даркстора — на Большой Пороховской улице, Индустриальном проспекте и проспекте Ударников.

Впервые роверы появились в городе в ноябре 2025 года в Приморском районе в рамках совместного проекта петербургского правительства и «Яндекса». Сейчас общее количество роботизированных дарксторов «Лавки» достигло 15, в будущем роботы будут приезжать и к жителям других районов, говорят в компании. Роботы-доставщики также начнут выполнять заказы для сервисов компании «Еда» и «Доставка».

Петербургские роботы-доставщики — четвертого поколения. Это первые роверы «Яндекса», выпускаемые серийно: до конца 2027 года компания намерена выпустить 20 тысяч доставщиков нового поколения — они будут выполнять заказы во всех городах присутствия сервиса.

Директор по продукту роботов-доставщиков «Яндекса» Марина Перескокова рассказала, что роверы компании ориентируются в городе с помощью лидаров, камер и ультразвуковых датчиков. Алгоритмы машинного обучения помогают им оценивать дорожную обстановку, строить маршрут и безопасно реагировать на неожиданные ситуации. По словам Перескоковой, роботы работают в любую погоду, а при необходимости к ним подключается удаленный оператор.

