Кабинет велосипедиста появился в приложении «Парковки Петербурга»

Для активации нового модуля пользователям нужно обновить приложение «Парковки Петербурга» в магазине приложений смартфона, сообщают в Комитете по транспорту. В нем можно найти велостоянку поблизости и построить свой маршрут.

В появившемся разделе велосипедисты могут отмечать «точки интереса», отслеживать поездки и личную статистику, а еще делиться своими маршрутами с другими пользователями приложения.

Кроме того, в модуле можно найти «тепловую карту» поездок, информацию о велопарковках на городских автостоянках, тематические опросы и форму обратной связи по развитию велосипедной инфраструктуры.

Напомним, в марте этого года стало известно, что в Петербурге по комплексной схеме развития транспорта планируют построить более 512 километров велодорожек. Новая инфраструктура может появиться в городе до 2039 года и частично разгрузить тротуары от самокатов и электровелосипедов. Сейчас в городе насчитывается около 154 километров веломаршрутов.

