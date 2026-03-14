В Петербурге планируют построить более 500 км велодорожек

Новая инфраструктура может появиться в городе до 2039 года и частично разгрузить тротуары от самокатов и электровелосипедов.

В Петербурге по комплексной схеме развития транспорта планируют построить более 512 километров велодорожек, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на участников рынка.

Сейчас в городе насчитывается около 154 километров веломаршрутов, поэтому пользователи велосипедов и средств индивидуальной мобильности часто вынуждены передвигаться по тротуарам. Новая инфраструктура должна разграничить потоки на улицах и сделать движение безопаснее.

«Велодорожки в Петербурге строят уже десятый год, но связной сети маршрутов до сих пор нет. Во многих районах велосипедисты и пользователи СИМ просто физически не имеют альтернативы тротуару», — отметил член попечительского совета ассоциации «Пошли-поехали» Константин Мазеин.

По данным издания, развитие велоинфраструктуры в городе идет постепенно: в 2025 году построили около 7 километров дорожек, а в 2026-м планируют добавить еще 2 километра.

