Самый протяженный разводной пролет в Петербурге будет у нового моста в составе ШМСД

Новый шестиполосный мост возведут рядом с Финляндским железнодорожным мостом. Он соединит Фаянсовую улицу на левом берегу Невы с Зольной улицей на правом. Общая длина перехода составит 777 метров, а судоходный габарит достигнет 55 метров. Именно здесь появится самый длинный разводной пролет среди всех мостов города.

Конструкция переправы предусматривает раздельный подъем крыльев — в сторону центра и на выезд из города. При этом высота сооружения не превысит 10 метров, что позволит сохранить исторические панорамы Петербурга. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, а необходимая градостроительная документация уже утверждена.

Губернатор также отметил, что к строительству могут привлечь компанию АО «Дороги и Мосты», специалисты которой уже работают над возведением Большого Смоленского моста. Окончательное решение будет принято с соблюдением всех необходимых процедур.

Большой Смоленский мост свяжет участок между Володарским мостом и мостом Александра Невского и станет частью маршрута, который соединит южный и северный районы в объезд центра Петербурга. Стоимость работ на октябрь 2025 года составила более 40 млрд рублей. Мост обещают открыть в 2028 году, он станет первой разводной переправой через Неву за последние 40 лет.