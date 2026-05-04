Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Самый протяженный разводной пролет в Петербурге будет у нового моста в составе ШМСД

Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. По словам главы города, уже в июне планируется приступить к строительству переправы, которая войдет в состав Широтной магистрали скоростного движения.

Lev Kropotov / Shutterstock

Новый шестиполосный мост возведут рядом с Финляндским железнодорожным мостом. Он соединит Фаянсовую улицу на левом берегу Невы с Зольной улицей на правом. Общая длина перехода составит 777 метров, а судоходный габарит достигнет 55 метров. Именно здесь появится самый длинный разводной пролет среди всех мостов города.

Конструкция переправы предусматривает раздельный подъем крыльев — в сторону центра и на выезд из города. При этом высота сооружения не превысит 10 метров, что позволит сохранить исторические панорамы Петербурга. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, а необходимая градостроительная документация уже утверждена.

Губернатор также отметил, что к строительству могут привлечь компанию АО «Дороги и Мосты», специалисты которой уже работают над возведением Большого Смоленского моста. Окончательное решение будет принято с соблюдением всех необходимых процедур.

Большой Смоленский мост свяжет участок между Володарским мостом и мостом Александра Невского и станет частью маршрута, который соединит южный и северный районы в объезд центра Петербурга. Стоимость работ на октябрь 2025 года составила более 40 млрд рублей. Мост обещают открыть в 2028 году, он станет первой разводной переправой через Неву за последние 40 лет.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: