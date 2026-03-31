Проект развязки у Большого Смоленского моста утвердили в городском правительстве

Проекты планировки территорий для строительства и реконструкции развязок и магистралей в пяти районах города — Невском, Пушкинском, Московском, Приморском и Колпинском — утвердили в Смольном, сообщает его пресс-служба. Среди одобренных участков — конфигурация прилегающей территории проспекта Обуховской обороны к северу строящегося Большого Смоленского моста.

На первом этапе здесь планируют построить надземный пешеходный переход к строящейся школе, а потом — реконструировать проезжую часть проспекта. Таким образом выезд на новую переправу станет более удобным, отмечают в городской администрации. Движение трамваев вдоль Невы обещают сохранить.

Проект реконструкции развязки Пулковского, Волхонского и Киевского шоссе, в свою очередь, предусматривает съезды во всех направлениях, а также обновление прилегающих участков всех трех магистралей. Это сделает транспорт в строящейся технологической долине «ИТМО-Хайпарк» более доступным, пишут власти.

Новые развязки в Смольном обещают построить к 2030 году. Они, как считают в правительстве Петербурга, повысят комфорт горожан и избавят город от пробок.

Строительство Большого Смоленского моста началось в 2024 году. Он свяжет участок между Володарским мостом и мостом Александра Невского и станет частью маршрута, который соединит южный и северный районы в объезд центра Петербурга. Предполагается, что переправа упростит передвижение для более чем 800 тысяч горожан.

На первом этапе должны построить сам переход, а также транспортные развязки на пересечении проспекта Обуховской обороны и Большого Смоленского проспекта и в районе Октябрьской набережной. На втором этапе проложат развязку с Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай.

Строительством переправы занимается московская компания АО «Дороги и мосты» Нацпроектстроя. Стоимость работ на октябрь 2025 года составила более 40 млрд рублей. В феврале этого года вице-губернатор Николай Линченко отчитался о завершении монтажа ключевых конструкций моста. Большой Смоленский мост обещают открыть в 2028 году. Она станет первым разводным мостом через Неву за последние 40 лет — предыдущим таким был Кантемировский.