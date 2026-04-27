Первый в России «электрокоридор» появится между Москвой и Петербургом

Всего планируется создать шесть таких комплексов. Сейчас около 37% всех действующих зарядных станций в России приходятся на Петербург, Москву и Московскую область, следует из данных Автостат.

Выбор М-11 в качестве пилотного направления объясняется ее высокой загрузкой, что повышает шансы на возврат инвестиций. Если проект «Автодор» и «РусГидро» будет востребованным, аналогичные решения могут появиться и на других трассах.

О строительстве зарядных хабов на трассе Минтранс рассказало в августе прошлого года. Первые два начали возводить на 63-м и 75-м километрах, их ввод ожидается уже в этом году. На новых пунктах владельцы электрокаров смогут воспользоваться быстрой зарядкой на 150-210 кВт или оставить авто на станции на 22 кВт для более длительной парковки.

Скоростную трассу М-11 открыли в 2019 году. Магистрали присвоили название «Нева». Она проходит через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Время в пути от Москвы до Петербурга занимает около 6-7 часов.