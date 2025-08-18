Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Зарядные хабы для электрокаров установят на трассе М-11

Сейчас ведут строительство крупнейших в России зарядных комплексов для электромобилей на трассе, связывающей Петербург и Москву. Первые хабы заработают уже в 2026 году.

Первые два появятся на базе существующих многофункциональных зон дорожного сервиса — на 63 км и 75 км магистрали. Как сообщили в соцсетях Министерства транспорта России, всего на М-11 «Нева» появится 6 подобных зарядных комплексов.

На новых пунктах владельцы электрокаров смогут воспользоваться быстрой зарядкой на 150-210 кВт или оставить авто на станции на 22 кВт для более длительной парковки. В каждом комплексе будет единое сервисное здание, где разместят кафе и рестораны, минимаркеты и аптеки, а также зоны отдыха, детские игровые площадки, спортивные сооружения и специальные зоны для выгула собак.

