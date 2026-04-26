В Петербурге электросамокаты одного из сервисов временно приостановили работу

В воскресенье, 26 апреля, арендовать электросамокаты одного из сервисов в Петербурге оказалось невозможно.

В «Whoosh» объяснили: самокаты снова станут доступны, когда погода наладится. Тем временем в «Яндекс Go» поездку начать пока можно — снег не везде одинаковый, рассказали в «Фонтанке».

Напомним, что в начале марта 2026 года Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД изучить возможность ограничений на использование электровелосипедов на тротуарах. А в Смольном, по словам чиновников, всерьез рассматривают идею вообще запретить проезд электросамокатов в историческом центре Петербурга.

Обновление (14:46): Все сервисы проката электросамокатов приостановили свою работу из-за снегопада, сообщил Комтранс Петербурга. Эти меры связаны с «обеспечением безопасности».