Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

В Петербурге электросамокаты одного из сервисов временно приостановили работу

Причиной стал апрельский снегопад.

В воскресенье, 26 апреля, арендовать электросамокаты одного из сервисов в Петербурге оказалось невозможно.

В «Whoosh» объяснили: самокаты снова станут доступны, когда погода наладится. Тем временем в «Яндекс Go» поездку начать пока можно — снег не везде одинаковый, рассказали в «Фонтанке». 

Напомним, что в начале марта 2026 года Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД изучить возможность ограничений на использование электровелосипедов на тротуарах. А в Смольном, по словам чиновников, всерьез рассматривают идею вообще запретить проезд электросамокатов в историческом центре Петербурга. 

Обновление (14:46): Все сервисы проката электросамокатов приостановили свою работу из-за снегопада, сообщил Комтранс Петербурга. Эти меры связаны с «обеспечением безопасности».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: