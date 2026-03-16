Запрет на электросамокаты в центре Петербурга обсуждают власти города

В начале марта Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД изучить возможность ограничений на использование электровелосипедов по тротуарам. Сегодня заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская на пресс-конференции в ТАСС допустила, что проезд электросамокатов в историческом центре Петербурга могут запретить в принципе. По ее словам, в Смольном уже рассматривают такую возможность.

Одна из причин полного запрета на самокаты в центре города — особенности исторической застройки, объясняет Бахмутская. Многие тротуары в центре не соответствуют современным нормативам по ширине, поэтому плохо подходят для совместного движения пешеходов и электросамокатов. Если правила на федеральном уровне ужесточат, город может ввести такое ограничение.

Сейчас пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ) разрешено ездить по центральным районам, только чтобы попасть из одной части города в другую, отмечают в комитете. При этом парковка электросамокатов уже запрещена в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. Передвигаться на самокате по проезжей части можно только там, где предусмотрена соответствующая инфраструктура — например, выделенные велодорожки.

Кроме того, Бахмутская напомнила контроле за соблюдением самокатчиками правил дорожного движения. Так, она рассказала о функционале чат-бота в Telegram, в который можно сообщить о проступках. В сообщении чиновница рекомендует указывать всю необходимую информацию для поиска нарушителя: название компании, которой принадлежит СИМ, локацию нарушения, а также его дату и время. Эти данные можно сообщить и на горячую линию по телефону: +7 (812) 240-92-72.

Власти города ожидают, что по итогам этого года кикшеринговые компании направят в городской бюджет 80 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на развитие велоинфраструктуры. Как рассказал директор «Центра управления парковками» Михаил Курдяев, в этом году город планирует построить 11 км велодорожек. Всего к 2039 году в Петербурге может появиться 512 км таких дорожек, рассказал ранее «Деловой Петербург».