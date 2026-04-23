Пути обустраивают между метро «Богатырская» и «Каменка». Эти станции планируют запустить к 2029 году

Ранее работы шли между «Беговой» и «Богатырской», где забетонировали первые 300 метров. Сейчас рельсо-шпальную решетку монтируют на «Богатырской» — на пути к «Каменке» проложили уже 300 метров. Всего же предстоит забетонировать порядка 4 километров.

Сначала проходческий щит строит тоннель, затем в подземном коридоре укладывают рельсы, объясняет инженер. Сам монтаж рельсо-шпальной решетки проходит поэтапно. Сначала бетонируют основание, затем укладывают монтажные рельсы и крепят к ним железобетонные полушпалки. После этого конструкцию домкратами выставляют в проектное положение, проверяют параметры пути и только затем заливают бетоном.

О планах запустить станцию «Богатырская» («Богатырский проспект») в 2029 году в марте этого года рассказал вице-губернатор Николай Линченко. По его словам, станция будет подземной с выходами на обе стороны, рядом с ней также построят пешеходный тоннель. К этому же году власти планируют запустить и «Каменку» (альтернативные названия — «Зоопарк» и «Планерная»). Обе станции облицуют камнем за полтора миллиарда рублей к июлю 2028 года.