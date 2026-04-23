Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Пути обустраивают между метро «Богатырская» и «Каменка». Эти станции планируют запустить к 2029 году

На участке зеленой линии сейчас фиксируют собранные рельсы и шпалы c помощью бетона, рассказал в своем телеграм-канале инженер метростроения Игорь Щеев.

Belish / Shutterstock

Ранее работы шли между «Беговой» и «Богатырской», где забетонировали первые 300 метров. Сейчас рельсо-шпальную решетку монтируют на «Богатырской» — на пути к «Каменке» проложили уже 300 метров. Всего же предстоит забетонировать порядка 4 километров.

Сначала проходческий щит строит тоннель, затем в подземном коридоре укладывают рельсы, объясняет инженер. Сам монтаж рельсо-шпальной решетки проходит поэтапно. Сначала бетонируют основание, затем укладывают монтажные рельсы и крепят к ним железобетонные полушпалки. После этого конструкцию домкратами выставляют в проектное положение, проверяют параметры пути и только затем заливают бетоном.

О планах запустить станцию «Богатырская» («Богатырский проспект») в 2029 году в марте этого года рассказал вице-губернатор Николай Линченко. По его словам, станция будет подземной с выходами на обе стороны, рядом с ней также построят пешеходный тоннель. К этому же году власти планируют запустить и «Каменку» (альтернативные названия — «Зоопарк» и «Планерная»). Обе станции облицуют камнем за полтора миллиарда рублей к июлю 2028 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: