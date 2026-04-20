Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ

Также самолетам вновь разрешили пересекать воздушное пространство Ирана, сообщила пресс-служба Минтранса. На решение Росавиации об отмене рекомендации для российских авиакомпаний о приостановке продаж билетов в ОАЭ повлияли Минтранс и МИД.

Специалисты министерства продолжат анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы вносить корректировки, если они будут необходимы, говорится в сообщении.

В марте Аэрофлот временно остановил продажу билетов в ОАЭ. Изначально мера действовала до конца месяца, но позже её продлили до конца мая. Гендиректор компании Сергей Александровский объяснил это решение ограничениями воздушного пространства в регионе.

Ситуация с авиасообщением в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке обострилась после начала боевых действий в Иране 28 февраля. Тогда из-за режима «закрытого неба» десятки тысяч россиян не смогли вернуться обратно в страну.

