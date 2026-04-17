Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Поделиться:

Какие дороги в Петербурге отремонтируют (и перекроют) в этом году, рассказал губернатор

В этом году город планирует обновить 2,8 млн квадратных метров дорог, сообщил его глава Александр Беглов. В адресную программу включили около 80 участков.

Среди улиц, на которых в этом году обновят асфальт, есть центральные — Большой проспект Васильевского острова (участок от 1-й до 23-й линии) и Невский проспект (второй этап ремонта — от Площади Восстания до Площади Александра Невского). Также ремонту подлежат проспект Ветеранов, Новочеркасский проспект, Парашютная улица (более 7 километров до КАД), Бухарестская улица и Рощинское шоссе.

Часть улиц, которые ведут к медицинским учреждениям, обновят в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». К ним относятся проспект Мечникова и Большой Сампсониевский проспект. Также отремонтируют дороги к памятникам: проспект Непокоренных и Меншиковский проспект.

Ранее стало известно, что второй этап ремонта Невского проспекта планируют завершить в ноябре. Дорогу начали ремонтировать в августе 2025 года. Тогда движение перекрывали на две недели.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: