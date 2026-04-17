Какие дороги в Петербурге отремонтируют (и перекроют) в этом году, рассказал губернатор

Среди улиц, на которых в этом году обновят асфальт, есть центральные — Большой проспект Васильевского острова (участок от 1-й до 23-й линии) и Невский проспект (второй этап ремонта — от Площади Восстания до Площади Александра Невского). Также ремонту подлежат проспект Ветеранов, Новочеркасский проспект, Парашютная улица (более 7 километров до КАД), Бухарестская улица и Рощинское шоссе.

Часть улиц, которые ведут к медицинским учреждениям, обновят в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». К ним относятся проспект Мечникова и Большой Сампсониевский проспект. Также отремонтируют дороги к памятникам: проспект Непокоренных и Меншиковский проспект.

Ранее стало известно, что второй этап ремонта Невского проспекта планируют завершить в ноябре. Дорогу начали ремонтировать в августе 2025 года. Тогда движение перекрывали на две недели.