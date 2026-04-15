Маломерным судам запретили плавать ночью по центральной акватории Невы

С 1 марта на лодках и теплоходах запрещено движение на территории в границах Благовещенского, Биржевого, Сампсониевского и Литейного мостов с 23:00 до 5:00. Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Алексей Гончаров на пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу летней навигации. 

Решение связано с ноябрьским приказом Минтранса № 394, отметил заместитель руководителя «Администрация „Волго-Балт“» Даниил Гладков Исключения. Однако есть и исключения из этого правила: они касаются судов, которые используют в городских праздниках и спортивных мероприятиях на воде. Ранее подобные ограничения вводились на короткие сроки — например, на время проведения «Алых Парусов» или военно-морских парадов.

Сегодня, 15 апреля, в городе официально стартовал сезон навигации маломерных судов. В связи с этим в Смольном рассказали о туристических маршрутах, причалах, а также инфраструктуре для электросудов, которые появятся в этом году.

