Маломерным судам запретили плавать ночью по центральной акватории Невы

Решение связано с ноябрьским приказом Минтранса № 394, отметил заместитель руководителя «Администрация „Волго-Балт“» Даниил Гладков Исключения. Однако есть и исключения из этого правила: они касаются судов, которые используют в городских праздниках и спортивных мероприятиях на воде. Ранее подобные ограничения вводились на короткие сроки — например, на время проведения «Алых Парусов» или военно-морских парадов.

Сегодня, 15 апреля, в городе официально стартовал сезон навигации маломерных судов. В связи с этим в Смольном рассказали о туристических маршрутах, причалах, а также инфраструктуре для электросудов, которые появятся в этом году.