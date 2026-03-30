В Петербурге ужесточат правила для водного транспорта

Как сообщает издание «ПортНьюс» со ссылкой на Комитет по транспорту, ключевые меры включают ограничение возраста судов — они не должны быть старше 15 лет — и постепенный переход значительной части флота на электрические и гибридные двигатели.

Сегодня в Петербурге работает 678 лицензированных пассажирских судов, все они работают на двигателях внутреннего сгорания. Часть из них эксплуатируется более 30 лет, что приводит к повышенному уровню шума и вредных выбросов. В Смольном хотят это изменить.

Городские власти намерены сделать причальную сеть более доступной и стандартизированной, а также реформировать систему продаж билетов. В частности, обсуждается отказ от уличных посредников и переход к единой городской системе реализации.

Параллельно планируется внедрение цифровых инструментов контроля: на причалах могут установить турникеты с фиксацией посадки, а в акватории — камеры для автоматической регистрации нарушений, аналогичные дорожным. Также появится единая сеть причалов с функциональным разделением — для посадки и высадки пассажиров, обслуживания судов и межрейсовой стоянки. В планах — развитие зарядных станций для судов и запуск единой платформы продажи билетов.

«Я, как председатель комитета по транспорту, стратегию, которую город примет по воде, буду навязывать. Нравится это или не нравится, устраивает это тот или иной бизнес или не устраивает», — прокомментировал изменения глава Комитета Денис Минкин. Он также отметил, что при проведении реформы власти будут искать баланс интересов, «чтобы было выгодно и комфортно и при этом не страдали жители города и туристы».

Навигация в Санкт-Петербурге официально начнется 13 апреля, однако акватории Невы и Финского залива уже освободились от льда, и первые туристические суда вышли на линии. О старте сезона, в частности, объявила компания «Нева Тревел».