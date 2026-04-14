Уплыть в Кронштадт на скоростных судах можно уже в эту субботу

Отправиться в Кронштадт по воде можно с двух причалов в центре Петербурга: «Сенатская пристань» у Медного всадника и «Дворцовая пристань» у Эрмитажа.

Катамараны «Котлин» — одни из самых современных пассажирских судов Петербурга. В их интерьере предусмотрены специальные условия для людей с ограниченными возможностями и маленькими детьми: широкие проходы, туалетная комната, оборудованная перилами, поручнями и складным пеленальным столиком.

С 2023 по 2025 годы скоростные суда «Котлин» перевезли более полумиллиона пассажиров. Первые два катамарана этого проекта вышли на воду в 2023 году, следующие два — в 2024 году, пятый катамаран — в 2025 году, шестой начнет курсировать в 2026 году.

Компания «Нева Тревел» открыла сезон летней навигации 26 марта. На следующий день на воду вышли теплоходы «Астра Марин». При этом официально навигацию маломерных судов планировали начать 13 апреля.