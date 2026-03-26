Первые теплоходы вышли в акваторию Невы

О старте летней навигации сообщили в «Нева Тревел». Прогулочные суда компании уже курсируют по туристическим маршрутам — почти на две недели раньше обычного срока.

Фото: пресс-служба судоходной компании «Нева Тревел»

Первые рейсы отправились этим вечером от «Сенатской пристани» у Медного всадника.

«В этом году, уже традиционно, мы первыми выводим на воду теплоходы, чтобы как можно раньше вернуть Петербургу его главную традицию — прогулки по рекам и каналам», — заявил лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 и гендиректор «Нева Тревел» Юрий Набатов.

27 и 28 марта заработают и другие причалы: «Дворцовая пристань» и «Аничков мост» — оттуда стартуют прогулки по малым рекам и каналам. В апреле, если позволит погода, также откроется туристический маршрут из Кронштадта от причала «Остров фортов».

