Первые теплоходы вышли в акваторию Невы

Первые рейсы отправились этим вечером от «Сенатской пристани» у Медного всадника.

«В этом году, уже традиционно, мы первыми выводим на воду теплоходы, чтобы как можно раньше вернуть Петербургу его главную традицию — прогулки по рекам и каналам», — заявил лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 и гендиректор «Нева Тревел» Юрий Набатов.

27 и 28 марта заработают и другие причалы: «Дворцовая пристань» и «Аничков мост» — оттуда стартуют прогулки по малым рекам и каналам. В апреле, если позволит погода, также откроется туристический маршрут из Кронштадта от причала «Остров фортов».