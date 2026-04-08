Детям до 16 лет могут запретить кататься на электросамокатах в Петербурге

Проект обращения Заксобрания к Министру транспорта об ужесточении требований к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) приняли сегодня депутаты в первом чтении. Об этом рассказал в своем телеграм-канале парламентарий Андрей Рябоконь.

Как следует из принятого документа, вставать на электросамокаты смогут только дети старше 16 лет. Также запретить ездить на этом виде транспорта по тротуарам и пешеходным дорожкам могут курьерам. Их, согласно инициативе, обяжут проходить обучения и инструктажи. Кроме того, в предлагаемые правила включены постановка СИМ на учет и требования к их техническому состоянию.

Изменения депутаты подготовили из-за участившихся аварий с участием электросамокатов, объясняет Рябоконь. В 2025 году в Петербурге зафиксировали 193 таких ДТП. Хотя это на 4,5% меньше статистики за 2024 год, город все же вошел в тройку лидеров по числу подобных происшествий.

Ранее в Смольном допустили полный запрет на движение электросамокатов и других СИМ по тротуарам в центре города. О возможных ограничениях заявила зампред профильного ведомства Александра Бахмутская. Спикер Заксобрания Александр Бельский при этом заявил, что полного запрета СИМ в центре Петербурга не ожидается. С инициативой внести соответствующие изменения в федеральное законодательство также выступил президент России Владимир Путин. Минтранс и МВД рассмотрят ее до 1 июля.

Подробнее о том, каким будет новый сезон электросамокатов в этом году, читайте в большом тексте Собака.ru.

