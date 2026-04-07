Проверку пользователей электросамокатов через «Госуслуги» могут запустить в Петербурге

Город может стать одним из первых регионов России, где потребуется верификация c помощью государственного портала при использовании кикшеринга, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания идею сейчас обсуждают в Минцифры вместе с сервисами Whoosh, «Юрент» и «Яндекс».
Меру планируют ввести, чтобы быстрее находить нарушителей и не допускать к аренде несовершеннолетних. При этом подключение к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для компаний будет добровольным, рассказал изданию чиновник.
В Минцифры также отмечают, что подобная проверка уже используется в других онлайн-сервисах — например, на «Авито», Ozon, VK и Wildberries. Поэтому внедрить ее в кикшеринг считают логичным шагом. Пока такая система работает только в Москве. Помимо Петербурга, пилотный запуск системы также рассматривают в Московской области и Татарстане.
Ранее в Смольном допустили полный запрет на движение электросамокатов и других СИМ по тротуарам в центре города. О возможных ограничениях заявила зампред профильного ведомства Александра Бахмутская. С инициативой внести соответствующие изменения в федеральное законодательство также выступил президент России Владимир Путин. Минтранс и МВД рассмотрят ее до 1 июля.
Подробнее о том, каким будет новый сезон электросамокатов в этом году, читайте в большом тексте Собака.ru.
