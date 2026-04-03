Вернутся ли электросамокаты в центр Петербурга, рассказали в Смольном

На вопрос Собака.ru о том, будут ли в этом сезоне вводиться новые ограничения на использование самокатов, в ведомстве ответили, что такие меры пока не планируются.

В своей работе кикшеринговые компании ориентируются на Соглашение об использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории города, заключенное со Смольным. Как уточнили Собака.ru в Комтрансе, документ обозначает 36 зон запрета движения (например, Невский проспект, Дворцовую площадь, Петропавловскую крепость и другие востребованные туристами территории), 175 локаций, где скорость ограничена до 15 км/ч (том числе, возле 13 станций метро), и 7 локаций, где скорость ограничена до 10 км/ч. С полным списком ограничений можно ознакомиться здесь.

Как и в прошлых сезонах, в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах действует запрет на парковку, но их можно проезжать транзитом. Сервисы обсуждают с властями возвращение стоянок в центре города, но пока безрезультатно.

Ранее в Смольном допустили полный запрет на движение электросамокатов и других СИМ по тротуарам в центре города. О возможных ограничениях заявила зампред профильного ведомства Александра Бахмутская. С инициативой внести соответствующие изменения в федеральное законодательство также выступил президент России Владимир Путин. Минтранс и МВД рассмотрят ее до 1 июля.

