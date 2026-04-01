«Аэрофлот» приостановил продажу билетов в ОАЭ

О решении прекратить продажу билетов в ОАЭ из-за ограничений воздушного пространства в регионе рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью ИС «Вести».

«Буквально за несколько дней мы приняли решение и перепланировали наше расписание, переориентировав воздушные суда рынки Таиланда, Китая, Вьетнама, и фактически компенсировали те объемы, которые планировали перевезти в направлении Арабских Эмиратов», — заявил руководитель авиакомпании.

Ситуация с авиасообщением в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке обострилась после начала боевых действий в Иране, которые начались 28 февраля. Тогда из-за режима «закрытого неба» десятки тысяч россиян не смогли вернуться обратно в страну. В первых числах марта «Аэрофлот» уже отменял рейсы между Россией и ОАЭ до конца месяца.