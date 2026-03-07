«Аэрофлот» отменит рейсы между Россией и ОАЭ до конца марта

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет все рейсы между Россией и Объединенные Арабские Эмираты с 12 по 31 марта, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

До 11 марта авиакомпания завершит программу вывоза российских туристов из ОАЭ. По данным перевозчика, сейчас в стране находятся около 7600 пассажиров «Аэрофлота». Для их возвращения в Россию планируется выполнить 19 рейсов на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777.

Пассажиров о дате и времени вылета информируют авиакомпания и туроператоры. В случае отказа от вывозного рейса можно оформить возврат стоимости билета.

Также в «Аэрофлоте» отметили, что россияне без ранее купленных билетов смогут приобрести места на вывозных рейсах. Ожидается, что свободные места появятся на рейсах 9, 10 и 11 марта.

