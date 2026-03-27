Тоннель проложат под ЗСД и железной дорогой

О строительстве тоннеля от проспекта Народного ополчения до Бассейной улицы стало известно из распоряжение Комитета по градостроительству (КГА).

Документ опубликован 25 марта на сайте ведомства. В нем говорится о подготовке проекта планировки территории для продолжения проспекта Народного ополчения. Новый участок дороги от четырех до шести полос проложат от Краснопутиловской улицы до Кубинской улицы. Она соединит Кировский и Московский районы. На этом же участке планируется строительство тоннеля, он пройдет под железной дорогой между Краснопутиловской и Кубинской улицами.

Предложения о порядке, сроках подготовки, содержании проекта планировки и проекта межевания территории горожане и юрлица могут направить до 4 июня этого года. Сам проект должен быть готов до 4 февраля 2027 года. Распоряжение действует до 4 марта того же года.

Новая инфраструктура поможет улучшить связи между районами и снизить уровень пробок на прилегающих улицах. При этом проектировщикам предстоит развязать довольно сложный транспортный узел. Дорога от Народного ополчения до Бассейной пересекает Ленинский проспект и Краснопутиловскую улицу, поэтому специалистам необходимо подобрать такую конфигурацию для пересечений, которая поможет избежать аварий, говорит «Деловому Петербургу» представитель компании STEP City Георгий Фролов. Также эксперты отмечают, что последний подобный тоннель в городе строили в 2019 году.

Напомним, что в октябре 2025 года стало известно, о проектировании тоннеля и съезда у моста Александра Невского. Работы затронут Малоохтинскую набережную и Малоохтинский проспект. Их должны завершить до 14 декабря 2026 года. Стоимость контракта — 107 млн рублей. А в марте этого года девелопер КВС уведомил КГА о своих планах по строительству тоннеля под Арсенальной набережной для посетителей будущего общественного пространства в бывшей тюрьме «Кресты».