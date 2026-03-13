Строительством ШМСД займется подрядчик из Грозного

Смольный подписал договор с подрядчиком на строительство трех этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Им стала компания «Бамтоннельстрой-Мост» из Грозного, которая возводила мост на остров Русский во Владивостоке и работала над участками метро в Москве и Новосибирске.

Согласно генплану Петербурга, ШМСД напрямую подключит восточные районы Петербурга к центру и югу города, а через ЗСД – к северной части мегаполиса. Это позволит перенаправить транзитные потоки на скоростные трассы и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

Протяженность второго-четвертого этапов магистрали составит 14,1 км. ШМСД пройдет через территории Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского и Кировского районов, после чего соединится с Кольцевой автодорогой севернее Кудрово и далее будет направлена в сторону Всеволожска в Ленинградской области.

В конце 2024 года был введен в эксплуатацию первый участок ШМСД — Витебская развязка. Старт движению по новой дороге по видеосвязи дал президент Владимир Путин. В Смольном также подчеркнули, что из-за плотной городской застройки значительная часть трассы — около 76% — будет проходить по эстакадам.

Вместе с тем в ноябре прошлого года появилась информация о пересмотре финансирования проекта: власти Санкт-Петербурга обнулили расходы на строительство ШМСД в 2025 году. Согласно официальным документам, статья адресной инвестиционной программы, предусматривающая расходы на реализацию концессионного соглашения по финансированию, строительству и эксплуатации магистрали, была сокращена на 13 млрд рублей. Средства, запланированные ранее, перенесли на 2026 год.