Оплата лицом может появиться на всем общественном транспорте Петербурга

Возможность оплачивать проезд по биометрии может появиться на всем общественном транспорте Петербурга в течение ближайших 1-1,5 лет. Такой прогноз озвучил заместитель председателя Северо-Западного подразделения «Сбербанка» Сергей Фикс, передает «Деловой Петербург». По словам управляющего, к эксперименту могут подключить аэропорта Пулково.

В перспективе, рассказывает представитель банка, биометрия может объединить разные сервисы городской инфраструктуры: пассажир сможет оплатить автобус, пройти в метро, а затем расплатиться в магазине, ресторане или купить билет на электричку — без карт, наличных и смартфона. Объем инвестиций в проект в банке пока не называют: стоимость внедрения зависит от цен на оборудование и программное обеспечение.

Сейчас такая система уже работает в метрополитене. Как сообщил заместитель начальника подземки Вадим Арсеньев, каждую неделю по биометрии через турникеты проходят около двух тысяч пассажиров. После того, как в прошлом месяце биометрические терминалы установили во всех 87 вестибюлях метро, число таких проходов стало расти примерно на 10% в неделю.

Поездка при оплате лицом стоит столько же, сколько по жетону — 95 рублей. Если система привязана к Единой карте петербуржца, тариф снижается до 65 рублей. В «Сбербанке» также рассматривают возможность дополнительных скидок и партнерских акций, чтобы сделать сервис популярнее.