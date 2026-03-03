Реестр временной блокировки дорог хотят создать в России

Проект поправок к нескольким федеральным законам внесли сенаторы Андрей Кутепов, Виктор Кресс и Валерий Васильев. Законопроект уже поддержал кабмин, сообщает «Коммерсант». При этом у правительства есть замечание к предлагаемому закону. Так, поправки предлагают владельцам дорог определять виды транспорта, которым движение разрешено, однако сенаторы не прописали «механизм подтверждения владельцами транспортных средств и перевозчиками назначения и вида их перевозки»

При этом глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский отмечает, что перекрытия дорог происходят экстренно и водители не будут им пользоваться. В реестр войдет «узкий круг мероприятий», поэтому «он будет нерабочим», объясняет эксперт.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов позитивно оценил инициативу сенаторов. «Автомобилистам станет проще ориентироваться в ситуации. А ведомства будут вынуждены заранее согласовывать планы работ между собой», — отмечает он.