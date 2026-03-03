Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Реестр временной блокировки дорог хотят создать в России

Он поможет автомобилистам объезжать неожиданные пробки. Сейчас разрешения на перекрытие дорог выдают разные ведомства, а при наличии единого реестра процесс станет автоматизированным, считают эксперты.

Denis.Vostrikov / Shutterstock.com

Проект поправок к нескольким федеральным законам внесли сенаторы Андрей Кутепов, Виктор Кресс и Валерий Васильев. Законопроект уже поддержал кабмин, сообщает «Коммерсант». При этом у правительства есть замечание к предлагаемому закону. Так, поправки предлагают владельцам дорог определять виды транспорта, которым движение разрешено, однако сенаторы не прописали «механизм подтверждения владельцами транспортных средств и перевозчиками назначения и вида их перевозки»

При этом глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский отмечает, что перекрытия дорог происходят экстренно и водители не будут им пользоваться. В реестр войдет «узкий круг мероприятий», поэтому «он будет нерабочим», объясняет эксперт.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов позитивно оценил инициативу сенаторов. «Автомобилистам станет проще ориентироваться в ситуации. А ведомства будут вынуждены заранее согласовывать планы работ между собой», — отмечает он.

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: