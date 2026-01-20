Десять новых станций метро планируют построить до 2030 года в Петербурге

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор Николай Линченко, уже на 80% прошел проходческий щит «Надежда» на участке Невско-Василеостровской линии метро от «Беговой» до «Каменки». Строительство идет согласно графику.

Чиновник также добавил, что Смольный продолжает реализовывать план по вводу 10 новых станций до 2030 года. Три из них уже запустили. Это «Горный институт», «Путиловская», «Юго-Западная». Еще семь в относительно ближайших планах: «Театральная» с выходом, «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная», а также «Гавань» и «Морской фасад».

В прошлом году сообщали, что сразу 16 новых станций метро планируют построить к 2035 году. В стратегии развития Петербурга на ближайшие 10 лет прописано увеличение темпов строительства новых станций метро, а также дополнительных вестибюлей и наклонных ходов на действующих станциях.