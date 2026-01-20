Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Десять новых станций метро планируют построить до 2030 года в Петербурге

Собираются продлить коричневую линию до «Каретной» и зеленую линию в сторону «Каменки» и «Богатырской». Также в планах запустить станции «Гавань», «Морской фасад», «Броневая», «Театральная», второй выход на «Лиговском» и «Кудрово».

Urri / Shutterstock.com

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор Николай Линченко, уже на 80% прошел проходческий щит «Надежда» на участке Невско-Василеостровской линии метро от «Беговой» до «Каменки». Строительство идет согласно графику.

Чиновник также добавил, что Смольный продолжает реализовывать план по вводу 10 новых станций до 2030 года. Три из них уже запустили. Это «Горный институт», «Путиловская», «Юго-Западная». Еще семь в относительно ближайших планах: «Театральная» с выходом, «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная», а также «Гавань» и «Морской фасад».

В прошлом году сообщали, что сразу 16 новых станций метро планируют построить к 2035 году. В стратегии развития Петербурга на ближайшие 10 лет прописано увеличение темпов строительства новых станций метро, а также дополнительных вестибюлей и наклонных ходов на действующих станциях.

В Петербурге за пять лет пообещали открыть 11 станций метро. Что смущает экспертов, кроме сроков?

