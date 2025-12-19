Строительство метро к аэропорту «Пулково» и «Экспофоруму» планируют ускорить в Петербурге

На ближайшие три года Смольный заложил 200 млрд рублей на развитие метро. При этом Петербург готов существенно нарастить темпы строительства, если получат федеральное софинансирование. Это позволит оперативнее выполнить поручение президента о проработке проекта линии к аэропорту с перспективой продления до «Экспофорума».

«Мы сегодня выполняем несколько столичных функций. Одна из них – проведение крупнейших форумов мирового уровня. Их уже — более 20-ти в год. Также в Пушкинском районе строятся две Технологические долины. Приступаем к расширению мощностей аэропорта «Пулково». Он приблизился к пределу своей пропускной способности. А туристический поток в город продолжает расти», — рассказал губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Градоначальник добавил, что продление «Кировско-Выборгской» («красной») линии метро ускорит реализацию заявленных проектов. Также это позволит привлечь примерно 1,5 трлн рублей частных инвестиций для развития южной планировочной зоны Петербурга.