Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Петербург направил рекордное финансирование на строительство метро

Ранее утвердили Концепцию развития метрополитена до 2030 года. В нее входит модернизация действующих линий и строительство новых станций. За счет этого пропускная способность подземки должна вырасти почти на 1,4 миллиона человек в сутки.

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

«В 2024 году открыли станцию «Горный институт», восстановили и запустили проходческие щиты, созданные еще в советское время. Обуховский завод впервые изготовил для города два новых щита. Сейчас ведем работы на северных участках Невско-Василеостровской линии и параллельно строим Красносельско-Калининскую. Первые станции новой «коричневой» ветки — «Путиловская» и «Юго-Западная» — будут готовы в конце 2025 года. Продолжаем создание пересадочного узла «Лиговский-2», который свяжет метро с будущей высокоскоростной магистралью», — рассказал губернатор Александр Беглов.

Также работают над дальнейшим развитием транспортной системы агломерации. Рассматриваем варианты дополнительного федерального финансирования продления метро в сторону Пулково и «Экспофорума».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: