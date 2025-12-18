Петербург направил рекордное финансирование на строительство метро

«В 2024 году открыли станцию «Горный институт», восстановили и запустили проходческие щиты, созданные еще в советское время. Обуховский завод впервые изготовил для города два новых щита. Сейчас ведем работы на северных участках Невско-Василеостровской линии и параллельно строим Красносельско-Калининскую. Первые станции новой «коричневой» ветки — «Путиловская» и «Юго-Западная» — будут готовы в конце 2025 года. Продолжаем создание пересадочного узла «Лиговский-2», который свяжет метро с будущей высокоскоростной магистралью», — рассказал губернатор Александр Беглов.

Также работают над дальнейшим развитием транспортной системы агломерации. Рассматриваем варианты дополнительного федерального финансирования продления метро в сторону Пулково и «Экспофорума».