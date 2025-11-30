В электричках Петербурга запустили оплату проезда по геолокации

На направлении между Витебским вокзалом и Павловском с 30 ноября стала доступна оплата проезда по геолокации. О запуске пилотного сервиса сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В компании разъясняют, что механизм основан на работе Bluetooth и меток, установленных в поездах и на станциях.

«Необходимо установить приложение "ПроТранспорт+", пройти регистрацию и выбрать способ оплаты. Включить Bluetooth, быть в зоне действия геометки, открыть приложение и нажать кнопку "Поехали", затем подтвердить станцию и нажать "Начать поездку"», — рассказали в АО СЗППК.

Первые пассажиры, которые оформили билет через новый сервис, получили памятные подарки. По прибытии на станцию назначения пользователю нужно завершить поездку в приложении и предъявить электронный билет на турникете.

«По прибытии поезда на станцию назначения в приложении нажать "Завершить поездку", подтвердить оплату проезда и пройти через турникеты по электронному билету», — уточнили в компании.

СЗППК рассчитывает внедрять аналогичную технологию и на других направлениях.

Развитие геолокационной оплаты вписывается в общегородскую цифровизацию транспортной системы. Петербург планирует вывести этот формат на регулярную основу к 2026 году. Сейчас самыми востребованными безналичными способами остаются карта «Подорожник» и банковские карты, сообщает издание «Деловой Петербург».

Испытания подобных решений начались ранее — в 2024 году систему впервые опробовали в трамваях. Тогда пилот охватывал 12 вагонов на маршруте № 24, оснащенных bluetooth-метками.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге введут единый тариф на электрички.