Траты на строительство метро в Петербурге вырастут на 20 млрд рублей

По словам вице-губернатора Алексея Корабельникова в эфире телеканала «Санкт-Петербург», в течение трех лет такое увеличение будет ежегодным.

«В совокупности более 200 млрд рублей за три года мы планируем направить на строительство метрополитена», — подчеркнул Корабельников.

Смольный также ведет работу с федеральным центром для получения дополнительного финансирования этой сферы. В планах у города протянуть метро до аэропорта «Пулково» и до города-спутника Южный.