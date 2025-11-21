Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Траты на строительство метро в Петербурге вырастут на 20 млрд рублей

Эти средства заложены в бюджете города на 2026 год на строительство метро. Такое увеличение трат будет ежегодным в течение трех лет.

Mikhail Leontyev / Shutterstock.com

По словам вице-губернатора Алексея Корабельникова в эфире телеканала «Санкт-Петербург», в течение трех лет такое увеличение будет ежегодным.

«В совокупности более 200 млрд рублей за три года мы планируем направить на строительство метрополитена», — подчеркнул Корабельников.

Смольный также ведет работу с федеральным центром для получения дополнительного финансирования этой сферы. В планах у города протянуть метро до аэропорта «Пулково» и до города-спутника Южный.

В Петербурге самый дорогой транспорт в России? Нужен ли городу аэроэкспресс? А водное такси? Появится ли аналог МЦД? Большой разговор с главой комитета по транспорту

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: