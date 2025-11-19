Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Ждать ли в Петербурге аналог МЦД и МЦК? Отвечает глава комитета по транспорту

По словам председателя комитета по транспорту Валентина Енокаева, это может произойти, когда внутренние участки линий электричек могут стать частью городской транспортной системы. Однако это очень комплексный вопрос. И в следующем году для его решения будут тестировать единый железнодорожный тариф.

Shutterstock.com

В некотором роде это уже произошло. Рубиконом здесь был запуск тактового движения по ряду линий — когда у тебя есть гарантированный интервал в часы пик. Утром и вечером человек, опоздавший на поезд, не задумывается о том, когда же следующая электричка по расписанию. Он знает, что поезда ходят, условно, раз в 10 минут. После [внедрения такой системы] мы нанесли железнодорожные линии на схему [метро], добавил Енокаев.

«Безусловно, мы хотим, чтобы ж/д-станции, находящиеся внутри Петербурга, были [еще сильнее] включены в транспортную систему города. Помимо всего прочего, электрички — это единственный вид общественного транспорта, который напрямую финансируется федеральным правительством. РЖД как оператор инфраструктуры (рельсы, контактная сеть и т.д.) берет с перевозчика всего 1% от стоимости пользования ею. Это, как если бы мы вообще не платили за ремонт трамвайных путей и метро. То есть для города электрички — самый выгодный способ перевозки пассажиров.

Думаю, в следующем году мы обкатаем единый железнодорожный тариф, чтобы в административных границах города стоимость проезда в электричке равнялась [цене] поездки на метро. Для этого разработан специальный закон, и на следующий год у нас уже заложены деньги, чтобы это сделать. Если произойдет приток пассажиров, то мы можем задуматься о дальнейших шагах. Для этого на всех станциях надо будет установить турникеты (она планируется на следующий год). В 2027-м, когда будем обсуждать бюджет [комитета], рассмотрим, в том числе включение электричек в единый билет», — отметил чиновник.

Собака.ru

Пресс-служба Комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга

В ответе на запрос Собака.ru:

«В рамках губернаторской программы… планируется создать "наземное метро" — транспортную сеть городских электричек. Железнодорожный транспортный обход выведет грузовые потоки за пределы города, а освободившиеся линии будут использованы для пассажирских перевозок».

Енокаев подчеркнул, что в городе уже есть новые электрички, станции тоже есть. Где-то нужно их модернизировать, где-то строить новые. К примеру, на улице Турку, планируется станция на Витебском направлении. Там потенциально очень хороший пассажиропоток — рядом якорные объекты: СКА-Арена, ТЦ «РИО», ТЦ «Радуга», больница им. Джанелидзе, «Россия — Моя История». 

Есть и более радикальные меры вроде [железнодорожных пассажирских] диаметров. Как отметил чиновник, пока инфраструктура не позволяет делать магистральные железнодорожные маршруты через весь город, поскольку вокзалы у нас не соединены, а железнодорожный мост через Неву один и на нем сейчас грузовое движение. Если же будет сделан дальний обход [за пределами города для товарных поездов], то [через мост] можно будет организовать более интересное пассажирское движение — потенциально через весь город. 

«Появится ли это все на схеме метро с номерами, как в Москве? Об этом можно будет говорить, только если принцип работы будет одинаков. В метро пассажир в любое время приходит на станцию и ждет поезда, понимая, что он скоро придет. Электрички ходят с определенным интервалом только в часы пик. Вы не можете быть линией метро только с 7 до 11 утра и с 17 до 20. Это просто будут обманутые ожидания. Могут ли электрички перейти на принцип работы метро? Если будет востребованность, конечно, да. Но без нее мы не можем пускать пустые электрички — необходимо экономить деньги», — заключил глава комитета по транспорту.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: