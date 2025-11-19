Ждать ли в Петербурге аналог МЦД и МЦК? Отвечает глава комитета по транспорту

В некотором роде это уже произошло. Рубиконом здесь был запуск тактового движения по ряду линий — когда у тебя есть гарантированный интервал в часы пик. Утром и вечером человек, опоздавший на поезд, не задумывается о том, когда же следующая электричка по расписанию. Он знает, что поезда ходят, условно, раз в 10 минут. После [внедрения такой системы] мы нанесли железнодорожные линии на схему [метро], добавил Енокаев.

«Безусловно, мы хотим, чтобы ж/д-станции, находящиеся внутри Петербурга, были [еще сильнее] включены в транспортную систему города. Помимо всего прочего, электрички — это единственный вид общественного транспорта, который напрямую финансируется федеральным правительством. РЖД как оператор инфраструктуры (рельсы, контактная сеть и т.д.) берет с перевозчика всего 1% от стоимости пользования ею. Это, как если бы мы вообще не платили за ремонт трамвайных путей и метро. То есть для города электрички — самый выгодный способ перевозки пассажиров.

Думаю, в следующем году мы обкатаем единый железнодорожный тариф, чтобы в административных границах города стоимость проезда в электричке равнялась [цене] поездки на метро. Для этого разработан специальный закон, и на следующий год у нас уже заложены деньги, чтобы это сделать. Если произойдет приток пассажиров, то мы можем задуматься о дальнейших шагах. Для этого на всех станциях надо будет установить турникеты (она планируется на следующий год). В 2027-м, когда будем обсуждать бюджет [комитета], рассмотрим, в том числе включение электричек в единый билет», — отметил чиновник.