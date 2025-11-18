Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Два новых городских причала появятся в 2026 году

Один обустроят в Ломоносове (Сидоровский канал), второй — Кронштадте (Летняя пристань). Помимо этого, в планах реформировать и другие аспекты работы на реках и каналах города. О них для Собака.ru рассказал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Shutterstock.com

По словам чиновника, сейчас на воде нет транспорта. Речные трамвайчики не перемещают пассажиров, они их возят из точки А в точку А. Ранее пробовали запустить аквабусы, но это не было эффективно. Были эксперименты, когда некоторые перевозчики возили людей в часы пик в город и из города. К примеру, «Водоход» ставил несколько остановок по дороге от своей базы до центра. То есть пустой «Метеор» шел в центр, чтобы возить туристов в Петергоф, и по дороге собирал пассажиров, которым нужно было в район Дворцовой (вместо того чтобы идти пустым). 

Пресс-служба Комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга

В ответе на запрос Собака.ru:

«В рамках концепции прорабатываются вопросы регулярных маршрутов в формате hop-on hop-off. Дистанция таких маршрутов не превышает 10—15 минут, это позволит создать маршрутную сеть регулярного водного транспорта».

Кроме того, в этой сфере до сих пор очень высок теневой сектор и существуют явные проблемы с безопасностью и качеством услуг. Сейчас мы на пороге большого реформирования ситуации на воде. Касаться оно будет именно туристических маршрутов. Мы считаем необходимым разорвать связку между перевозчиком и причальной инфраструктурой. Сегодня компании закрепляют за собой причалы и арендуют у города спуски к воде. В итоге вся конкуренция между ними происходит в момент определения арендатора конкретного причала. Если ты здесь получаешь место на углу Невского и любой реки — жизнь удалась. Можно на любом корыте возить людей, все равно заработаешь.

Мы же считаем, что компании должны конкурировать качеством перевозки. Каждый причал должен быть доступен широкому кругу перевозчиков. Уже сейчас у нас есть 20 городских причалов, которые не распределены между конкретными арендаторами. К 2030 году закончатся права пользования и другими причалами, и их станет больше.

Собака.ru

«Нам необходимо утвердить единый стандарт, который включит в себя обязательные требования к внешнему виду и техническому состоянию причалов, наличие турникетов, а также создание единой информационной системы управления причальной инфраструктурой. Это обеспечит прозрачность, безопасность и доступность водного транспорта для всех. Мы уже разрабатываем этот стандарт и в ближайшее время представим его на рассмотрение в Законодательное Собрание», —добавил Енокаев.

В планах на 2026 год организация новых городских причалов в Ломоносове (Сидоровский канал) и Кронштадте (Летняя пристань); запуск регулярного маршрута «Ленобласть — Речной вокзал»; развитие сети электрозарядных станций для водного транспорта; перенос сроков реконструкции Речного вокзала с 2031 на 2029 год; пилотный проект по оснащению одного из городских причалов турникетами для контроля доступа по билетам.

«Что будет дальше — миллион вариантов: перевозчикам можно предложить бронировать время, покупать конкретные часы стоянки с торгов, что угодно. Главное — создать равные условия для всех, чтобы конкуренция шла за счет качества оказываемой услуги», — подчеркнул он.

В Петербурге самый дорогой транспорт в России? Нужен ли городу аэроэкспресс? А водное такси? Появится ли аналог МЦД? Большой разговор с главой комитета по транспорту

