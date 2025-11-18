Два новых городских причала появятся в 2026 году

По словам чиновника, сейчас на воде нет транспорта. Речные трамвайчики не перемещают пассажиров, они их возят из точки А в точку А. Ранее пробовали запустить аквабусы, но это не было эффективно. Были эксперименты, когда некоторые перевозчики возили людей в часы пик в город и из города. К примеру, «Водоход» ставил несколько остановок по дороге от своей базы до центра. То есть пустой «Метеор» шел в центр, чтобы возить туристов в Петергоф, и по дороге собирал пассажиров, которым нужно было в район Дворцовой (вместо того чтобы идти пустым).

Пресс-служба Комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга В ответе на запрос Собака.ru: «В рамках концепции прорабатываются вопросы регулярных маршрутов в формате hop-on hop-off. Дистанция таких маршрутов не превышает 10—15 минут, это позволит создать маршрутную сеть регулярного водного транспорта».

Кроме того, в этой сфере до сих пор очень высок теневой сектор и существуют явные проблемы с безопасностью и качеством услуг. Сейчас мы на пороге большого реформирования ситуации на воде. Касаться оно будет именно туристических маршрутов. Мы считаем необходимым разорвать связку между перевозчиком и причальной инфраструктурой. Сегодня компании закрепляют за собой причалы и арендуют у города спуски к воде. В итоге вся конкуренция между ними происходит в момент определения арендатора конкретного причала. Если ты здесь получаешь место на углу Невского и любой реки — жизнь удалась. Можно на любом корыте возить людей, все равно заработаешь.

Мы же считаем, что компании должны конкурировать качеством перевозки. Каждый причал должен быть доступен широкому кругу перевозчиков. Уже сейчас у нас есть 20 городских причалов, которые не распределены между конкретными арендаторами. К 2030 году закончатся права пользования и другими причалами, и их станет больше.