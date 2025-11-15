Первый снегопад сезона остановил аренду самокатов

Аренда электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в Петербурге временно остановлена из-за ухудшения погодных условий. Представители операторов сообщили, что работа будет возобновлена после стабилизации ситуации на дорогах.

«Ориентируемся на погодные условия — пока сервис на паузе, как только будет сухо и плюсовая температура, восстановим работу», — уточнили в компании «Юрент».

«О временных паузах в работе, ее возобновлении и об окончании сезона пользователи смогут узнать из приложения», — отметили в пресс-службе «Яндекс Go».

В Whoosh подтвердили аналогичную паузу, подчеркнув, что самокаты пока остаются на улицах.

Параллельно городские службы перешли на усиленный режим. Как сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин, ночью задействовали 607 единиц техники и более 300 сотрудников ручной уборки. Работы включали очистку улиц и обработку покрытий противогололедными материалами, особое внимание уделялось пешеходным зонам и остановкам.

«Просим водителей и пешеходов быть внимательными, держать дистанцию на дорогах, особенно в ночное и утреннее время, когда температура находится в зоне отрицательных значений», — отметил вице-губернатор.

На ЗСД также провели интенсивную обработку покрытия. За ночь израсходовали свыше 130 тонн противогололедных материалов и трижды прошли магистраль спецтехникой.

«За ночь было израсходовано более 130 тонн противогололедных материалов и сделано три полных круга уборки магистрали», — сообщила пресс-служба.

Водителям рекомендовали перейти на зимнюю резину, снизить скорость, увеличить дистанцию и в целом адаптировать стиль вождения к зимним дорожным условиям.

