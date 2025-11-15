Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В тылу циклона: о погоде на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 ноября, погоду в Петербурге продолжит формировать тыловая, холодная часть циклона. В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица.

Skreidzeleu / Shutterstock.com

«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -3…+2. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 ноября, облачная с прояснениями погода. Снег, мокрый снег: ночью небольшой, местами умеренный, днем местами небольшой. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха ночью -1...+1 градуса, днем +1...+3. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

