В тылу циклона: о погоде на выходные

«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -3…+2. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 ноября, облачная с прояснениями погода. Снег, мокрый снег: ночью небольшой, местами умеренный, днем местами небольшой. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха ночью -1...+1 градуса, днем +1...+3. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.