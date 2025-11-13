Запрет на работу мигрантам в такси и курьерской службе могут продлить на 2026 год

Документ, который запрещает иностранцам работы по патентам в сфере такси и курьерской доставки в 2026 году опубликован на сайте Смольного. Сейчас проект постановления губернатора проходит антикоррупционную экспертизу.

Компаниям, которые нанимают на работу иностранцев по патенту в этих сферах, необходимо до 1 января 2026 года привести численность сотрудников в соответствие с этим распоряжением. Запрет могут продлить и на 2027 год. Но решение на этот счет будут принимать только в августе.

Напомним, что в августе губернатор города Александр Беглов подписал постановление, по которому компаниям запретили привлекать иностранных граждан, работающих по патенту в сфере «легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем» и в сфере курьерской доставки и доставки еды.

Ограничение для таксистов уже вступило в силу, для курьерской службы оно начнет действовать с 22 ноября.