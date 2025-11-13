Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Запрет на работу мигрантам в такси и курьерской службе могут продлить на 2026 год

Компаниям, которые нанимают на работу иностранцев по патенту в этих сферах, необходимо до 1 января 2026 года привести численность сотрудников в соответствие с этим распоряжением. Запрет могут продлить и на 2027 год. Но решение на этот счет будут принимать только в августе.

Iurii Bagrov / Shutterstock.com

Документ, который запрещает иностранцам работы по патентам в сфере такси и курьерской доставки в 2026 году опубликован на сайте Смольного. Сейчас проект постановления губернатора проходит антикоррупционную экспертизу.

Компаниям, которые нанимают на работу иностранцев по патенту в этих сферах, необходимо до 1 января 2026 года привести численность сотрудников в соответствие с этим распоряжением. Запрет могут продлить и на 2027 год. Но решение на этот счет будут принимать только в августе.

Напомним, что в августе губернатор города Александр Беглов подписал постановление, по которому компаниям запретили привлекать иностранных граждан, работающих по патенту в сфере «легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем» и в сфере курьерской доставки и доставки еды.

Ограничение для таксистов уже вступило в силу, для курьерской службы оно начнет действовать с 22 ноября. 

В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами! Говорят, цены вырастут, как и сроки доставки — это правда?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: