Единый тариф на электрички собираются ввести в Петербурге

Эта мера должна ускорить интеграцию железнодорожного транспорта в общегородскую систему и приблизить создание сети «наземного метро». В конце сентября 2025 года обсуждали введение единого пересадочного тарифа.

«Главное преимущество для пассажиров — появление удобного пересадочного тарифа с электрички на метро и наземный транспорт. В перспективе система, аналогичная действующему тарифу "90 минут", позволит оплачивать разовую поездку с пересадками по фиксированной цене», — считает глава парламентской комиссии по транспорту Алексей Цивилев.

Комиссия по транспорту ЗакСа поддержала законопроект о фиксированной стоимости проезда в пределах города. В 2026 году на субсидирование перевозчика собираются выделить 800 млн рублей. Такая мера должна улучшить транспортную доступность в отдавленных районах города.