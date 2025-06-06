Пишут, что часть международных рейсов в Россию переведут из Москвы в Петербург! Такое возможно? А «Пулково» не лопнет?

Зарубежные авиакомпании думают перевести часть своих рейсов в Россию из Москвы в Петербург — об этом пишет газета «Ведомости». По данным журналистов, иностранцы недовольны частыми закрытиями воздушного пространства над столицей. Это толкает их к мысли сократить свое присутствие во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» и отправлять больше самолетов в «Пулково». Насколько такое развитие событий возможно? Что оно принесет горожанам? Ждать ли пробок на взлетно-посадочных полосах? Разбираемся вместе с авиационными экспертами.
Что случилось?
Как минимум два иностранных авиаперевозчика начали переговоры о том, чтобы перевести часть своих рейсов из столичных аэропортов в «Пулково». такую информацию опубликовала 5 июня газета «Ведомости».
Как пишут журналисты со ссылкой на свои источники в авиационной отрасли, речь может идти о Turkish Airlines и еще одном перевозчике, название которого не называется (впрочем, в тексте «Ведомостей» упоминаются ранее озвученные планы Emirates «пересмотреть расписание своих рейсов между Россией и другими точками мира»).
Руководство авиакомпаний, пишут журналисты, якобы недовольно частыми закрытиями неба над Москвой. Это подталкивает их сокращать присутствие во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в пользу петербургской воздушной гавани. При этом в тексте отдельно подчеркивается, что «Шереметьево» должно остаться «важным направлением».
Впрочем, в «Домодедово» поспешили опровергнуть массовый перевод иностранных рейсов в Петербург. Во «Внуково» отметили, что иностранцы «на текущий момент изменений в согласованное расписание рейсов на сезон "Лето - 2025" со стороны авиакомпаний-партнеров международного аэропорта Внуково не вносились».
Пресс-служба аэропорта «Пулково»
В ответе на запрос Собака.ru:
Пулково готов обеспечить обслуживание дополнительных рейсов в случае их появления. Петербургский аэропорт неоднократно признавался многими иностранными авиакомпаниями лидером по качеству обслуживания.
Насколько вообще реален перевод части рейсов из Москвы в «Пулково»?
Олег Пантелеев (Исполнительный директор Агентства «АвиаПорт»): Временный перевод рейсов из Москвы в другие города в нынешней ситуации вполне реален. Срывы расписания приносят авиакомпаниям большие потери, в ситуации частых закрытий аэропорта назначения компании рискуют понести убытки, да и потребители могут в ряде случаев отказываться от полетов, не желая сталкиваться с возможными неудобствами. Более того, есть прецеденты, когда авиакомпании уже отказывались от полётов в Москву, сохраняя рейсы в города, расположенные восточнее.
В среднесрочной перспективе, при нормализации обстановки рейсы в Москву будут возвращены, так как Москва – крупнейший город, генерирующий большой собственный пассажиропоток, а также остающийся крупным федеральным хабом.
Федор Борисов (Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ): Мне кажется, что это вполне возможный сценарий, и даже в каких-то случаях оправданный. Петербург вообще является самым популярным направлением в смысле въездного туризма в Россию. Многие люди сейчас летят в Питер даже при довольно ограниченном предложении прямых рейсов.
Поэтому увеличение потока в «Пулково» будет отвечать интересам людей, которые хотят попасть в город. Кроме того, это будет стимулировать въездной туризм в город. Кроме того, у Петербурга есть собственные возможности развиваться как трансферная точка для полетов по России. Поэтому город может быть удобен и как конечная точка для туристов, так и в качестве альтернативного Москве места пересадки на зарубежные рейсы для жителей других регионов. Наконец, это диверсификация рисков, связанных с нашими новыми реалиями, что тоже является вполне логичным и правильным шагом.
Максим Пядушкин
Управляющий директор «Авиатранспортное обозрение»:
Перевести рейсы в Пулково не проблема. Тут решает авиакомпания, а не аэропорт. Мне кажется, что речь все же о том, чтобы не перенести, а сделать больше рейсов в Пулково и меньше в Москву. Это объяснятся тем, что сейчас часть пассажиров из Домодедово приезжают туда из Петербурга. Совсем закрывать рейсы в Москву большого смысла нет - большая часть пассажиров не поедет улетать из Петербурга, а выберет другую авиакомпанию. Так что массового исхода иностранных авиаперевозчиков в Пулково я бы не ждал.
То есть «Пулково» в теории может взять на себя часть столичного трафика?
Олег Пантелеев: Такой сценарий вполне возможен, так как международный сектор аэропорта не перегружен. Главное — расширить возможности аэропорта по разлету из Санкт-Петербурга. В принципе, программа «Шаттл» от «Аэрофлота» дает возможность с минимальными потерями времени перелететь в Москву. Но если клиенту нужно продолжить путешествие в другой российской город, то может оказаться, что рациональнее при полетах из-за рубежа воспользоваться услугами не иностранного перевозчика, который привезет пассажира в «Пулково», а российской авиакомпании, которая доставит в Москву и предложит удобный перелет внутри страны.
Федор Борисов: Важно понимать, речь идет не о том, что в Петербург переведут значительную часть рейсов [сразу из всех московских аэропортов]. Но какая-то часть рейсов вполне может «переехать» в «Пулково».
Хватит ли пропускной способности у петербургского аэропорта?
Олег Пантелеев: Сектор местных воздушных линий имеет ресурсы для приема дополнительных международных рейсов. С трансфером местных-внешних воздушных линий и дальнейшим разлетом по стране могут возникать проблемы, если новые перевозчики выберут для прилета часы пиковых нагрузок на внутренних линиях. Однако я полагаю, что эти проблемы могут быть решены за счет, в первую очередь, усиления смен, найма дополнительных сотрудников, в том числе погранслужбой и таможенной службой.
Федор Борисов: «Пулково» требуется расширение терминалов, компания планирует его проводить, идут подготовительные мероприятия. При этом, безусловно, какой-то задел у аэропорта есть сейчас.
Что касается аэродрома, пропускной способности полос, загруженности навигационных служб, здесь у петербургского аэропорта есть солидный запас прочности и развивать его можно еще с большим потенциалом.
Как это скажется на тех кто обычно пользуется «Пулково»?
Олег Пантелеев: Для них, очевидно, путешествие станет более удобным, так как не нужно будет тратить время на пересадку из Москвы. Но доля пассажиров, которые из-за рубежа летели в Санкт-Петербург через Москву, не слишком велика. Напомним, что ранее крупные международные перевозчики считали, что в России пункт назначения № 1 – Москва, № 2 – Санкт-Петербург, и зачастую выполняли полеты в оба этих города.
Федор Борисов: В высокий сезон, безусловно, могут быть очереди, заторы, но они есть и сейчас. Все же речь не идет о кратном увеличении потока.
Более того, могу сказать, что если бы не было пандемии, а потом ограничений на полеты, то сейчас пассажиропоток через «Пулково» был бы намного выше.
Максим Пядушкин
Управляющий директор «Авиатранспортное обозрение»:
С приходом в аэропорт новых авиакомпаний или увеличения рейсов существующими у петербуржцев станет больше вариантов для полетов. Возможно, в терминале станет чуть больше народу и очередей, то улучшение air connectivity города должно компенсировать эти неудобства.
Не приведет ли перенаправление рейсов в «Пулково» к тому, что закрытия неба будут чаще случаться и в Петербурге?
Олег Пантелеев: Маловероятно, что Санкт-Петербург станет чаще подвергаться налетам именно по причине переноса туда нескольких международных рейсов. Однако утверждать, что их количество не будет расти по другим причинам было бы некорректно.
Федор Борисов: Риски сегодня есть по всей стране, закрываются не только московские аэропорты. Надо учиться работать в таких условиях и чем больше у вас аэропортов, тем менее вы уязвимы.
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