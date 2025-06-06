Пишут, что часть международных рейсов в Россию переведут из Москвы в Петербург! Такое возможно? А «Пулково» не лопнет?

Что случилось?

Как минимум два иностранных авиаперевозчика начали переговоры о том, чтобы перевести часть своих рейсов из столичных аэропортов в «Пулково». такую информацию опубликовала 5 июня газета «Ведомости».

Как пишут журналисты со ссылкой на свои источники в авиационной отрасли, речь может идти о Turkish Airlines и еще одном перевозчике, название которого не называется (впрочем, в тексте «Ведомостей» упоминаются ранее озвученные планы Emirates «пересмотреть расписание своих рейсов между Россией и другими точками мира»).

Руководство авиакомпаний, пишут журналисты, якобы недовольно частыми закрытиями неба над Москвой. Это подталкивает их сокращать присутствие во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в пользу петербургской воздушной гавани. При этом в тексте отдельно подчеркивается, что «Шереметьево» должно остаться «важным направлением».

Впрочем, в «Домодедово» поспешили опровергнуть массовый перевод иностранных рейсов в Петербург. Во «Внуково» отметили, что иностранцы «на текущий момент изменений в согласованное расписание рейсов на сезон "Лето - 2025" со стороны авиакомпаний-партнеров международного аэропорта Внуково не вносились».