Назвали дату завершения сезона разводных мостов в Петербурге

«Последняя плановая разводка мостов в Петербурге в случае благоприятного прогноза погоды в зависимости от складывающихся ледовых условий, также при наличии заявок от судовладельцев может состояться в ночь с 29 на 30 ноября», — сообщил первый заместитель руководителя ФБУ «Администрация "Волго-Балт"», капитан Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей Даниил Гладков на пресс-конференции ТАСС.

Он также отметил, что, по предварительным прогнозам, лед на крупных реках и озерах в границах Волго-Балта появится на 4-9 дней позже положенной нормы. В третьей декаде ноября и первой декаде декабря лед может образоваться в Ладожском озере, в бухте Петрокрепость — ориентировочно 30 ноября, на реке Нева — 5 декабря.

По словам спикера, в сезоне 2025 года поток судов в разводку мостов Петербурга увеличился: в 2024 году на 1 ноября прошло 1 294 судна и состава, а в 2025 году уже 1 425, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В целом по Волго-Балтийскому бассейну прошли 17,7 тысяч рейсов судов, что на 5% больше, чем в предыдущем году. В 2025 году на туристических судах перевезли 383,3 тысяч пассажиров, тогда как в 2024 году пассажиров было 375 тысяч.