В Петербурге построят новую крупную транспортную развязку

Документ о подготовке проектной документации был опубликован 30 октября. Проекты планировки и межевания территории должны быть завершены до 10 ноября 2026 года.

Развязка по Кушелевской дороге протянется на 550 метров с 4–6 полосами движения, а по проспекту Маршала Блюхера — на 750 метров с таким же количеством полос. Строительство планируется завершить к 2030 году в рамках Генерального плана Петербурга.

Ранее также стало известно, что в Красногвардейском районе города построят новый тоннель длиной 623 метра в составе проекта правобережного съезда с моста Александра Невского и реконструкции Малоохтинского проспекта.

Кроме того, в Красном Селе предусмотрено строительство 4-полосной улицы Спирина протяженностью 847,3 метра и 2-полосной Братошинской улицы длиной около 600 метров. Начальная стоимость закупки составляет 1,39 млрд рублей, а все работы подрядчику предстоит выполнить до 29 октября 2027 года.