Единый тариф для электричек в Петербурге введут в 2026 году

В следующем году Смольный планирует ввести единый тариф на проезд в электричках по городу, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Photoframe123 / Shutterstock

В Петербурге есть пять тактовых маршрутов: от Витебского вокзала до Павловска, от Балтийского вокзала до Ораниенбаума и Красного Села, от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья и Сестрорецка. Включение электричек во внутригородские перевозки — часть приоритета города «Мегапроекты XXI века», напомнил губернатор Петербурга Александр Беглов. 

В начале октября депутат ЗакСа Алексей Цивилев сообщил, что законопроект о внедрении единого пересадочного тарифа для пассажиров электричек уже прошел комиссию, принять могут в этом году. В документе рассматривают фиксированную цену за поездку по городу — 60 рублей. Для исключения дополнительных расходов из бюджета на компенсацию убытков Северо-Западнаой пригородной пассажирской компании могут ввести тариф — 69 рублей за поездку. 

«Главное преимущество для пассажиров — появление удобного пересадочного тарифа с электрички на метро и наземный транспорт. В перспективе система, аналогичная действующему тарифу "90 минут", позволит оплачивать разовую поездку с пересадками по фиксированной цене», — объяснял депутат Алексей Цивилев в разговоре с изданием «Деловой Петербург».

Комментарии (0)

