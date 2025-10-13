Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

В России предлагают ввести новый ГОСТ для остановок с Wi-Fi, подогревом и зарядками

Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) по заказу Росавтодора подготовил новый стандарт для автобусных и троллейбусных остановок. Павильоны предлагают оборудовать зарядками, Wi-Fi, кондиционерами и подогревом. 

Roninnw / Shutterstock

В новом документе эксперты хотят поделить остановки на категории в зависимости от пассажиропотока за день: базовые (до 100 человек), улучшенные (100–500), расширенные (более 500). Для последних двух специалисты рекомендуют предусмотреть табло и навигационные карты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Все павильоны должны иметь заездные карманы, кроме дорог с низкой интенсивностью движения. Если общественный транспорт ходит по выделенкам в центре проезжей части, в этом случае проект ГОСТа предусматривает «береговые» остановки (по краю выделенки) и «островные» — единая остановка посередине. Кроме того, есть требования к скамейкам: длина — не менее 1,5 м, ширина — не менее 0,43 м, высота — 42–48 см. А урны должны размещать вне павильона на расстоянии не более метра от него. 

Сейчас обсуждают третью версию документа до 24 октября. Пока неизвестно, когда вступит в силу новый ГОСТ.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: