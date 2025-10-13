В России предлагают ввести новый ГОСТ для остановок с Wi-Fi, подогревом и зарядками

В новом документе эксперты хотят поделить остановки на категории в зависимости от пассажиропотока за день: базовые (до 100 человек), улучшенные (100–500), расширенные (более 500). Для последних двух специалисты рекомендуют предусмотреть табло и навигационные карты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Все павильоны должны иметь заездные карманы, кроме дорог с низкой интенсивностью движения. Если общественный транспорт ходит по выделенкам в центре проезжей части, в этом случае проект ГОСТа предусматривает «береговые» остановки (по краю выделенки) и «островные» — единая остановка посередине. Кроме того, есть требования к скамейкам: длина — не менее 1,5 м, ширина — не менее 0,43 м, высота — 42–48 см. А урны должны размещать вне павильона на расстоянии не более метра от него.

Сейчас обсуждают третью версию документа до 24 октября. Пока неизвестно, когда вступит в силу новый ГОСТ.