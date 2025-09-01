Петербургский аэропорт Пулково работал с ограничениями порядка 20 часов в конце августа

Это был самый длинный перерыв. Он происходил 23—24 августа, когда между сообщением о введении ограничений и о полном их снятии прошло 20 часов и 23 минуты (или 1123 минуты). В целом с начала 2025 года об ограничениях в работе Пулково (то есть о том, что аэропорт не принимает и не отправляет самолеты, либо делает это ограничено) сообщалось 19 раз — дважды из-за погоды, и еще 17 работа воздушной гавани корректировалась «для обеспечения безопасности полетов».
«Аэропорт функционировал в режиме ограничений около 20 часов. За это время отменены на вылет 90 рейсов, задержаны на более чем 2 часа — порядка 80, ушли на запасные — 42», — такое сообщение появилось в телеграм-канале аэропорта Пулково 24 августа. Оно ознаменовало собой окончание самого масштабного сбоя в работе воздушной гавани с начала года.
При этом в июле и августе ограничения объявлялись чаще и их общая длительность была намного большей, чем в предыдущие месяцы 2025 года. Как поясняет в беседе с Собака.ru Илья Шатилин, главный редактор авиационного портала Frequentflyers.ru сегодня шанс застрять в аэропорту «примерно как встретить крокодила, можно встретить, а можно не встретить».
Кроме того, ситуация в разных аэропортах Москвы также заметно отличается. Так, шанс попасть на изменение режима работы в Домодедово (за 8 месяцев ограничения вводились 46 раз) и Жуковском (45 раз) несколько выше, чем во Внуково (33 раза) и в Шереметьево (29 раз), что также следует учитывать, планируя путешествие (учитывая, что значительное число направлений доступно только с пересадкой в столице).
