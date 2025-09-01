В этом году Пулково работал с ограничениями почти 4000 минут! Чек-лист: как в таких условиях готовиться к поездке в аэропорт?

В конце августа петербургский аэропорт Пулково дважды вынужден был работать с ограничениями на прием и отправку самолетов. 23–24 августа они длились порядка 20 часов! Мы попросили авиационных экспертов рассказать, как подготовиться к затяжному ожиданию! А также спросили у юристов совета — как в случае необходимости отстоять свои права.
«Аэропорт функционировал в режиме ограничений около 20 часов. За это время отменены на вылет 90 рейсов, задержаны на более чем 2 часа — порядка 80, ушли на запасные — 42», — такое сообщение появилось в телеграм-канале аэропорта Пулково 24 августа. Оно ознаменовало собой окончание самого масштабного сбоя в работе воздушной гавани с начала года.
В целом с начала 2025 года об ограничениях в работе Пулково (то есть о том, что аэропорт не принимает и не отправляет самолеты, либо делает это ограничено) сообщалось 19 раз — дважды из-за погоды, и еще 17 работа воздушной гавани корректировалась «для обеспечения безопасности полетов». Самый короткий перерыв был зафиксирован в середине января, тогда из-за погодных условий ограничения длились 40 минут. Самый длинный 23—24 августа, когда между сообщением о введении ограничений и о полном их снятии прошло 20 часов и 23 минуты (или 1123 минуты).
При этом в июле и августе ограничения объявлялись чаще и их общая длительность была намного большей, чем в предыдущие месяцы 2025 года. Как поясняет в беседе с Собака.ru Илья Шатилин, главный редактор авиационного портала Frequentflyers.ru сегодня шанс застрять в аэропорту «примерно как встретить крокодила, можно встретить, а можно не встретить».
«Зависит от того, как часто вы летаете, куда и откуда. Я пока ни разу не попадал, но морально и организационно к этому готов», — добавляет эксперт.
Какие аэропорты закрывают чаще?
Как поясняет Илья Шатилин из Frequentflyers.ru, информацию о закрытии аэропортов можно брать из СМС от МЧС. Также, отмечает эксперт, «можно читать канал "Представитель Росавиации"».
Этот канал ведет пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. В режиме реального времени там появляются сообщения о введении и снятии ограничений, правах пассажиров и ситуации в конкретных аэропортах.
За январь-август 2025 года этот ресурс сообщал о сбоях в работе воздушных гаваней страны 682 раза. Причиной была погода, авиационные происшествия и, в подавляющем числе случаев, ограничения «для обеспечения безопасности полетов». Почти четверть (около 23%) случаев введения ограничений пришлась на Москву, еще чуть более 10% — на Татарстан.
При этом ситуация в разных аэропортах Москвы также заметно отличается. Так, шанс попасть на изменение режима работы в Домодедово (за 8 месяцев ограничения вводились 46 раз) и Жуковском (45 раз) несколько выше, чем во Внуково (33 раза) и в Шереметьево (29 раз), что также следует учитывать, планируя путешествие (учитывая, что значительное число направлений доступно только с пересадкой в столице).
Сколько может продлиться ожидание?
Время действия ограничений трудно прогнозировать, оно зависит от конкретной причины закрытия аэропорта и того, как долго это причина устраняется. Так, 7 февраля Мурмаши (воздушная гавань Мурманска) были закрыты буквально 28 минут. 14 марта аэропорт Сочи был закрыт на вылет и посадку самолетов 32 минуты.
В то же время в этому году бывали случаи, когда аэропорты закрывались более чем на сутки. Так, 21–23 мая ограничения в аэропорту Калуги действовали 2545 минут (более 41 часа). 4–6 июля аэропорт Нижнего Новгорода функционировал в режиме ограничений примерно 2097 минут (почти 35 часов). В данном случае можно говорить только приблизительно, потому что в отличие от майского закрытия Калуги точное время введения и снятия ограничений не публиковалось и ориентироваться можно лишь на время появления сообщений.
Непредсказуемо также время действия ограничений из-за чрезвычайных ситуаций в аэропорту. Так, из-за вынужденной посадки санитарного вертолета 20 февраля воздушная гавань Ставрополя была закрыта на прием вы отправку самолетов в течении 189 минут (чуть больше 3 часов). При этом в марте жесткая посадка грузового самолета Ан-12 заблокировала работу аэропорта Нового Уренгоя на 1140 минут (или 19 часов).
Что взять с собой в аэропорт?
В условиях, когда существует (пусть и крайне небольшая вероятность провести в аэропорту несколько часов) может показаться разумным взять с собой все необходимое для хотя бы сравнительно комфортного сна в совершенно неприспособленном для этого месте.
Однако, полагает Илья Шатилин из авиационного портала Frequentflyers.ru «спальник и воду нужно брать, если аэропорт закрывается на ночь, а вокруг тайга».
«В крупных аэропортах вряд ли вам они понадобятся, как и деньги, вы же вряд ли пользуетесь только наличными, — продолжает эксперт. — Но можно брать туристическую подушку (даже надувную, но лучше специальную из плотного поролона внутри) и, возможно, складную пенку, если вам есть, куда её положить. Пенку в рулонах не берите, с ней не пустят в самолет».
Более того, напоминает петербургский адвокат Михаил Филиппов, в случае задержки рейса авиакомпания обязана обеспечить пассажиров:
- Доступ к комнате матери и ребенка (для пассажиров с детьми младше 7 лет)
- Прохладительными напитками (при задержке вылета от 2 часов);
- Возможностью сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте (если ожидание затягивается свыше 2 часов);
- Горячим питанием (если вылет откладывается на 4 и более часов);
- Номером в гостинице (при задержке от 6 часов ночью и 8 часов днем);
- Бесплатным трансфером до отеля и обратно;
- Местом для хранения багажа.
При этом, как поясняют в компании «Юристы для турбизнеса: Байбородин и партнеры» все эти обязательства лежат именно на авиакомпании, а не на администрации аэропорта. Время ожидания отсчитывается от времени вылета, указанного в билете.
А что делать если положенной воды и еды не дают?
Как напоминает Илья Шатилин из авиационного портала Frequentflyers.ru, введение ограничений «тоже форс-мажор», поэтому с предоставлением положенных по закону еды, воды и телефонных звонков могут возникнуть сбои.
Как советуют в компании «Юристы для турбизнеса: Байбородин и партнеры» в случае проблем можно использовать следующий алгоритм:
- Найдите представителя своей авиакомпании (его можно найти у стойки регистрации или в офисе перевозчика в здании аэропорта). Требуйте положенного вам в зависимости от времени размещения питания или размещения. «Также просите поставить отметку о задержке рейса в вашем посадочном талоне и маршрутной квитанции», — отмечают в компании.
- Если сотрудника авиакомпании не удалось найти, можно обратиться в администрацию аэропорта с просьбой посодействовать в поиске этого человека или в получении положенных услуг.
- Если вы получили отказ — фиксируйте его: на диктофон или камеру телефона (можно также попросить письменный отказ). «При съемке видео важно, чтобы не нарушались права сотрудника. То есть в кадр не должно попадать его лицо без его согласия», — добавляют юристы.
- Обязательно сохраняйте все чеки, если воду или еду пришлось оплачивать самостоятельно — это понадобится для компенсации расходов.
- Позвонить на горячую линию Роспотребнадзора по номеру телефона 8-800-555-49-43. «В случае наличия у вас сомнений, специалисты более подробно подскажут вам о принятии дальнейших действий», — поясняют в компании «Юристы для турбизнеса: Байбородин и партнеры». Кстати, жалобу можно подать через официальный сайт Роспотребнадзора.
А рейс могут просто отменить?
Как отмечает Илья Шатилин из авиационного портала Frequentflyers.ru, в случае введения ограничений на долгий срок рейсы не просто могут отменить, зачастую авиакомпании именно так и делают. «Закон не устанавливает предельного срока, на который рейс может быть задержан — этот вопрос авиаперевозчик определяет по своему усмотрению», — добавляет адвокат Михаил Филиппов.
В этих условиях лучше, планируя путешествие, не брать билеты впритык к нужному вам событию (если это, конечно, возможно) закладывая время на возможные проблемы.
Как и за что можно получить компенсацию?
Как объясняет адвокат Михаил Филиппов, в случае отмены рейса можно вернуть деньги за билеты. Правда, уточняет он, авиакомпания может предложить возврат в форме баллов, которые можно потратить на другой рейс. Это право осталось у перевозчиков еще со времен коронавируса.
«Если задержка рейса не связана с чрезвычайной ситуаций или режимом повышенной готовности, то можно также требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда. Размер убытков в каждом случае будет индивидуален. Что касается компенсации морального вреда, то ее размер практически ничем не регламентирован. Не стоит рассчитывать на ее значительную компенсацию — как правило суды присуждают небольшие суммы от 5000 до 15 000 рублей».
