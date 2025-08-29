Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Строительство двух новых станций метро завершат до конца 2025 года в Петербурге

Речь идет о станциях «Юго-Западная» и «Путиловская». Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

Shutterstock.com

«Строительные работы на этих станциях мы планируем завершить в этом году», — сказал губернатор в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

Он также добавил, что процесс строительства метро в Петербурге отличается особой сложностью, некоторые работы проводят на глубине до 70 м, «они требуют хорошей квалификации и хорошего оборудования». Городу еще предстоит нарастить темпы строительства новых станций.

«Мы должны достичь их уже в 2026 году, потому что нам нужно закупить еще новое оборудование», — рассказал он. В частности, необходимо приобрести наклонные щиты.

Ранее рассказывали, что 16 новых станций метро планируют построить к 2035 году в Петербурге. До 2030 года город хочет возвести 10 новых станций, а до 2035 — еще 6. Такие цифры озвучил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Алексей Зырянов на заседании правительства. 

