Осенью введут новые тарифы на платную парковку в Петербурге

Максимальный тариф будет действовать в местах с наибольшей транспортной загруженностью и составить 360 рублей в час. Где уровень загрузки будет от 70 до 85% — 280 рублей, от 50 до 70% — 200 рублей. На более свободных улицах — 100.

«В течение сентября пройдет согласование всех нормативных документов, и с октября новые тарифы вступят в силу. Соответственно, те улицы, которые максимально загружены, станут более свободными, и на них можно будет припарковаться безо всяких проблем», — отметил директор Центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев.

Напомним, что с 29 августа в Петербурге начнет действовать новый порядок нумерации парковочных зон. У тех, кто использует мобильные приложения «Парковки Санкт-Петербурга» или «Парковки России», сложностей не возникнет: сервисы автоматически определят парковочные зоны и предложат оплатить место по соответствующему тарифу. При этом жителям центральных районов не нужно переоформлять резидентские разрешения — их автоматически прикрепят к новой нумерации.