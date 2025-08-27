Сварка первого поезда для ВСМ Москва — Петербург стартует в сентябре

Строительство магистрали идет по графику, уточняет Андрей Никитин.

«Это полностью отечественная разработка: от строительства поездов с привлечением 150 предприятий со всей страны до адаптации технологии к российскому климату. Проект стимулирует инновации во всей отрасли», — отмечает министр.

Напомним, ВСМ пройдет по территории Петербурга и Москвы, а также Ленинградской, Московской, Тверской и Новгородской областей. Магистраль планируют запустить в 2028 году. По словам вице-премьера Виталия Савельева, максимальная скорость поезда достигнет 400 км/ч, а скорость эксплуатации составит 360 км/ч. Доехать из Петербурга в столицу можно будет за 2 часа 15 минут. До конца 2028 года на маршруте будут курсировать 28 поездов, к 2030-м — еще 43. Пассажиропоток к этому времени ожидают не менее 23 млн человек.