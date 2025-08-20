Назвали сроки запуска метро «Юго-Западная» для пассажиров

Во время технического запуска станции ее передадут Петербургскому метрополитену, сообщил депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев со ссылкой на главу Красносельского района Ольгу Акацевич.

«Уже до конца 2025 года состоится так называемое "техническое открытие" станции — это этап сдачи объекта, когда строители формально завершили все работы и передают станцию Петербургскому метрополитену. Самый важный и сложный период — комплексные испытания: проверка всех систем жизнеобеспечения: вентиляции, эскалаторов, освещения, связи, согласование и наладка движения поездов на новом участке», — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

«Красносельско-Калининская» линия станет шестой по счету веткой Петербургского метро. Ранее городские власти сообщали, что строительно-монтажные работы на первом участке линии, включающем станции «Юго-Западная», «Путиловская» и пересадочный узел на «Кировско-Выборгскую» («красную») линию, завершат до конца года, но дат запуска линии для пассажиров не объявляли.